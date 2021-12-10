الإغريق سبقوا جورج أورويل - حسن مدن

2021/12/10 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن على صلة بالسجال الدائر حول ما باتت شبكات التواصل الحديثة تشكّله من انتهاك للخصوصيات الفردية، وعلى ما بات تحت سلطة منصات عالمية مثل «فيسبوك» و«تويتر» وسواها من قاعدة بيانات مليارات، لا ملايين، من البشر، التي يمكن استخدامها لأغراض شتى، بينها الأغراض التجارية، لم يعد الباحث المصري الدكتور أحمد أبو زيد، فقط، إلى رواية جورج أورويل الشهيرة (1984) التي يراقب فيها «الأخ الأكبر»، عبر منظومة كاميرات، كل حرك ......





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