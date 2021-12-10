استقرار أسعار الدولار في الأسواق المحلية

2021/12/10 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي […]

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