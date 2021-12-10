ليس بسبب الأسعار.. نقابة الصيادلة تكشف التفاصيل الكاملة لإغلاق أحد الصيدليات في ذي قار

2021/12/10 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت نقابة الصيادلة في العراق، الجمعة، تفاصيل إغلاق احد الصيدليات في محافظة ذي قار، نافية ان يكون الإغلاق يتعلق برخص أسعار الادوية كما اشيع.

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وذكرت النقابة في بيان، تلقاه "ناس" (10 كانون الاول 2021)، ان "..



فريق من النقابة وجد مخزن كبير في سطح الصيدلية يحوي كميات كبيرة من المؤثرات العقلية.."، موضحة ان "الصيدلي تهرب من تسليمنا قوائم شراء الادوية ومصادرها".

واكدت النقابة ان "إغلاق الصيدلية خوفاً على صحة المواطنين وكأجراء احترازي"، مبينة ان "الامر لايتعلق ببيع الصيدلية للأدوية بأقل من سعرا السوق اطلاقاً".

قال محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الجمعة، أنه اجرى اتصالاً هاتفياً مع نقيب صيادلة العراق، مصطفى الهيتي للاستيضاح حول اسباب غلق النقابة لأحدى الصيدليات الأهلية في المحافظة، وعما اذا كان السبب كما اشيع هو رخص أسعار الأدوية والعقاقير المباعة فيها.

وذكر الخفاجي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الاول 2021)، أن "النقيب الهيتي أكد ان الغلق جاء بعد ملاحظات فنية عن الصيدلية المذكورة، ولا علاقة للأسعار بالسبب، مؤكداً ان النقابة ستصدر بياناً توضيحياً حول الأسباب والملاحظات الفنية التي تسبب باتخاذ هذا القرار".

وأغلقت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، صيدلية الفيحاء في ذي قار بسبب بيع الأدوية بأسعار أرخص من الصيدليات الأخرى، ومنحها مجاناً لبعض الفئات محدودي الدخل، على حد قول صاحب الصيدلية.

وقال صاحب الصيدلية تحسين جاسب لـ"ناس"، (9 كانون الأول 2021)، إن "فرع نقابة الصيادلة في ذي قار أرسل وفداً لصيدليتي وأخذ 25 عينة من الأدوية، واستدعاني وطالبني بقوائم الشراء للتأكد من أسعارها، وكان السبب بأن أسعار البيع لدي تسببت بالضرر لأصحاب الصيدليات الأخرى، لكن عندما استمعوا لأسبابي اقتنعوا وانتهى الموضوع".

وأضاف جاسب، "تفاجأت اليوم بقدوم نقيب الصيادلة/المركز العام مصطفى الهيتي وأعضاء مجلس النقابة وممثلي فرعها في ذي قار، وسألني الهيتي عن سبب بيعي لأحد الأدوية بمبلغ 50 ألفاً، وأوضحت له بأن لي فيه هامش ربح جيد، فرفض وقال يفترض بي أن أبيعه بسعر 66 ألفاً كي لا يتضرر بقية الصيادلة".

وتابع، "أبلغت النقيب بأن أهالي محافظة ذي قار من ذوي الدخل المحدود وفيها الكثير من العاطلين، ولا تناسبهم الأسعار المرتفعة، وما دام أنني أتربح من بيع الأدوية فلا داعي لزيادة الربح ما دمت مقتنعاً به".

وأوضح جاسب، بأن "الحديث استمر بتلك الصورة، حتى أمر الهيتي بإغلاق الصيدلية، واستدعائي إلى مقر النقابة العام في بغداد يوم السبت المقبل".

الأمر الذي نفته نقابة الصيادلة في بيانها الأخير.

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