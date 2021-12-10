دولة جارة للعراق تسجل إصابتين بمتحور 'أوميكرون'

2021/12/10 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل أول اصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة أحدهما لقادم من جنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) نقلا عن الوزارة أن "الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان"، مشيرة الى أن "الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرا".

وأوضحت أن "المواطن المصاب محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجرى حالياً استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة".

ويشهد الاردن منذ نحو أسبوعين ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات المسجلة الاثنين ستة آلاف وعاد ليستقر حول خمسة آلاف يوميا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الخميس 998492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11879.

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