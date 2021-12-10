بعد تحقيق مكاسب اسبوعية.. أسعار النفط تتراجع عالمياً - عاجل

2021/12/10 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تراجعاً بالتزامن مع بيع المتعاملين الخام لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي هذا الأسبوع بفضل ثقة متزايدة في أن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون من فيروس كورونا لن يلحق الضرر بالنمو العالمي والطلب على الوقود.

ويتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي نحو صعود بأكثر من 6% هذا الأسبوع، حتى مع جني الأرباح، في أول زيادة أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي سبعة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 70.87 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجعت اثنين بالمئة في جلسة متقلبة في اليوم السابق.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت أربعة سنتات إلى 74.38 دولارا للبرميل بعدما انخفضت 1.9% يوم الخميس.

واستعادت سوق النفط في وقت سابق من الأسبوع حوالي نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي أوميكرون في 25 تشرين الثاني، لكن عمليات بيع جاءت ليل الخميس في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعتي التطوير العقاري، مما عزز ذلك المخاوف حيال تباطؤ محتمل في قطاع العقارات بالصين وأيضا في الاقتصاد الأوسع نطاقا لأكبر مستورد للنفط في العالم.

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