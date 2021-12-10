2021/12/10 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ٨ ملايين دينار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها في مكتب أبي غريب تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب عن قضية قتل ضمن قاطع المسؤولية وفق المادة ٤٠٦ ق.ع حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

واضافت ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٨ ) ملايين دينار مع اسلاك كهربائية من داخل إحدى المولدات ضمن منطقة الحرية ببغداد"، لافتة الى انه "تم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجرام بغداد تطيح بمتهمين أحدهما قاتل والآخر سارق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجرام بغداد تطيح بمتهمين أحدهما قاتل والآخر سارق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).