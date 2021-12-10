ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في الأسواق المحلية العراقية

2021/12/10 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعاً طفيفاً بالأسواق المحلية للعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 157.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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