2021/12/10 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن السفير التركي في الخرطوم عرفان نذير اوغلو عن تحرير المهندسين التركيين اللذين اختطفا يوم الثلاثاء الماضي من قبل مجموعة مجهولة بولاية شمال دار فور غربي السودان .وقال السفير التركي في تصريح صحفي نشر هنا اليوم إن مجهولين كانوا قد أقدموا على اختطاف مهندسين تركيين أثناء عودتهما إلى المنزل من عملهما في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة الفاشر بالولاية وان القوات السودانية تمكنت من تحريرهما في عملية امنية .واضاف : أن المهندسين بصحة جيدة ويتواجدان حاليا داخل منشأة عسكرية على بعد 180 كم من مدينة الفاشر، وسيتم نقلهما غدا بواسطة مروحية إلى الخرطوم.وقدم السفير التركي شكره إلى المسؤولين السودانيين لتعاونهم وبذلهم جهودا حثيثة لإنقاذ المختطفين ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مهندسين تركيين اختطفا في دار فور السودانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مهندسين تركيين اختطفا في دار فور السودانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).