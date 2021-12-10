ماكنزي: نمو في حركة القاعدة بأفغانستان منذ خروج القوات الأميركية

2021/12/10 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظيم القاعدة المتطرف نما بشكل طفيف داخل أفغانستان منذ مغادرة القوات الأميركية في أواخر أغسطس، وقادة طالبان الجدد في البلاد منقسمون حول ما إذا كانوا سيفون بتعهدهم في العام 2020 بقطع العلاقات مع الجماعة أم لا، بحسب فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية.

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