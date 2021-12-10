2021/12/10 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني يشهد جدول مباريات كأس العرب غدًا الجمعة، عددا من المواجهات الصعبة والمصيرية، في إطار الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في دولة قطر خلال الفترة الحالية تحت إشرف الاتحاد الدولي لكرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



جدول مباريات كأس العرب في الدور ربع النهائي المركز الخبري الوطني.

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