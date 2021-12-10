"الاتصالات" العراقية تعتزم إلغاء ضريبة كروت شحن الهواتف المحمولة

2021/12/10 | 11:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس هيئة الإعلام والاتصال في العراق، على المؤيد، إن ضريبة المبيعات التي تم فرضها على بطاقات شحن الهواتف المحمولة، ضمن قانون الموازنة الاتحادية ومنذ العام 2015 أثرت على إيرادات الشركات وكذلك على الخزينة العامة للدولة.وأضاف في تصريح …

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