مصرف الرافدين يحدد نسبة الفائدة على الودائع الثابتة للمواطنين

2021/12/10 | 11:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصرف الرافدين العراقي، اليوم الجمعة، عن تحديد نسبة الفائدة على الودائع الثابتة للمواطنين مقابل إيداع أموالهم.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه حدد نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة ستة …

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