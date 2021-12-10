كيف تحرص على سلامة مشترياتك من محال البقالة عند طلب إيصالها لمنزلك؟

2021/12/10 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت ترغب في طلب توصيل بعض الأغراض من إحدى محال البقالة القريبة من منزلك، هناك بعض معايير السلامة الغذائية التي يجب أخذها في الاعتبار، بحسب الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

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