2021/12/10 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قام مسلح، اليوم الجمعة، باطلاق النار على منتسبي كهرباء كربلاء ، فيما تمت الاطاحة به من قبل الأجهزة الأمنية.وقال قسم العلاقات والاعلام في توزيع كربلاء في بيان تلقتاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء..



مسلح يطلق النار على منتسبي الكهرباء أثناء تأديتهم الواجب المركز الخبري الوطني.

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