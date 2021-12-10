الفياض: التلاحم انتج النصر على داعش

2021/12/10 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، أن التلاحم بين صفوف القوات المسلحة أنتج نصراً فريداً على داعش.

وقال الفياض خلال كلمته في الذكرى الرابعة لتحرير العراق من دنس الإرهاب “نستذكر في هذا اليوم شهداءنا من قادة النصر وجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن”، مشيراً الى أن “الحشد سيكون مع بقية صنوف القوات المسلحة ضماناً لمستقبل البلاد”.

وأضاف أن “تجربة الحشد الشعبي اقترن اسمها بالحرب على داعش والنصر على الإرهاب والحشد الشعبي استطاع أن يرسم انموذجاً للتعايش يمثل طموح أمة للخلاص من الإرهاب”، مبيناً أن “التلاحم بين صفوف القوات المسلحة أنتج نصراً فريداً على داعش وأعطى درساً بليغاً بالإرادة الصلبة”.

وشدد الفياض على أن “الخروج من الأزمات لا يتم إلا من خلال العزيمة والتلاحم بين أبناء الشعب”.

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