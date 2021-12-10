نقابة الصيادلة تكشف التفاصيل الكاملة لإغلاق 'صيدلية الفقراء' في ذي قار

2021/12/10 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نقابة الصيادلة في العراق، الجمعة، تفاصيل إغلاق احد الصيدليات في محافظة ذي قار، نافية ان يكون الإغلاق يتعلق برخص أسعار الادوية كما اشيع.

وذكرت النقابة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 كانون الاول 2021)، ان "فريق من النقابة وجد مخزن كبير في سطح الصيدلية يحوي كميات كبيرة من المؤثرات العقلية"، موضحة ان "الصيدلي تهرب من تسليمنا قوائم شراء الادوية ومصادرها".

واصاف البيان، ان "النقابة اكدت إغلاق الصيدلية خوفا على صحة المواطنين وكأجراء احترازي"، مبينا ان "الامر لايتعلق ببيع الصيدلية للأدوية بأقل من سعرا السوق اطلاقا".

وفي وقت سابق، اوضح محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الجمعة، السبب وراء غلق نقابة صيادلة العراق لأحدى الصيدليات الأهلية في المحافظة، ان كان كما اشيع هو رخص أسعار الأدوية والعقاقير المباعة فيها.

وقال الخفاجي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 كانون الاول 2021)، أنه "اجرى اتصالا هاتفيا مع نقيب صيادلة العراق، مصطفى الهيتي للاستيضاح حول اسباب غلق النقابة لأحدى الصيدليات الأهلية في المحافظة، حيث أكد ان الغلق جاء بعد ملاحظات فنية عن الصيدلية المذكورة، ولا علاقة للأسعار بالسبب"، مؤكدا ان "النقابة ستصدر بيانا توضيحيا حول الأسباب والملاحظات الفنية التي تسبب باتخاذ هذا القرار".

وأغلقت نقابة الصيادلة، يوم امس الخميس، صيدلية الفيحاء في ذي قار بسبب بيع الأدوية بأسعار أرخص من الصيدليات الأخرى، ومنحها مجانا لبعض الفئات محدودي الدخل، على حد قول صاحب الصيدلية.

N.A

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