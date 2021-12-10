الصدر يشارك في الدورة الـ32 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في لندن

2021/12/10 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك السفير محمد جعفر الصدر ممثل

جمهورية العراق الدائم لدى المنظمة

البحرية الدولية في مراسم افتتاح

الجمعية العامة للمنظمة البحرية

الدولية بدورتها الـ32، والتي أقيمت في

المملكة المتحدة.





وجرى خلال مراس

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