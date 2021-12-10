دائرة حكومية تصدر وجبة جديدة من المحالين إلى التقاعد

2021/12/10 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، وجبةً جديدة من المفصولين السياسيين، المحالين إلى التقاعد.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "أصدرت وجبةً جديدة من المفصولين السياسيين، المحالين إلى التقاعد، المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المعدل؛ ضمن محافظات (واسط، وبغداد، وذي قار، وكربلاء المقدسة، والديوانية، والنجف الأشرف، ونينوى))؛ لغرض استكمال إجراءات إحالتهم إلى التقاعد".

واضافت انها "أرسلت الأضابير الخاصة بالمشمولين، الذين صدرت لهم قراراتٍ صحيحة من لجنة التحقق من المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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