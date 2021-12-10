إجرام بغداد تلقي القبض على متهم بالقتل وآخر سرق 8 ملايين دينار

2021/12/10 | 12:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ٨ ملايين دينار.وذكر بيان للمديرية، أن “مفارزها في مكتب أبي غريب تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب عن قضية قتل ضمن قاطع المسؤولية وفق المادة ٤٠٦ ق.ع حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.وأضاف أن “مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٨ ) ملايين دينار مع اسلاك كهربائية من داخل إحدى المولدات ضمن منطقة الحرية ببغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق […]

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