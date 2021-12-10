كاتب إسرائيلي: ترامب استخدم

2021/12/10 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم الكاتب الإسرائيلي، باراك رافيد، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وجه شتيمة قبيحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو.

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