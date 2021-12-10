2021/12/10 | 12:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوضع الخدمي.. البصرة على موعد مع مشاريع خدمية جديدة عام 2022) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pCfrlI0R90o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوضع الخدمي.. البصرة على موعد مع مشاريع خدمية جديدة عام 2022) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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