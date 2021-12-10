هل سيغير متحوّر

2021/12/10 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دخولنا في شهر ديسبمر/ كانون الأول، يمكننا القول إننا أصبحنا على أبواب عطلات عيد الميلاد والسنة الجديدة، ما يعني أنه بدأ العديد من الأشخاص بالتخطيط لتجمعاتهم مع العائلات والأصدقاء.

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