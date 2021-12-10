الصين تنجح في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية

2021/12/10 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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نجحت الصين، اليوم الجمعة، في إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الصواريخ بشمال غرب البلاد.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية "شيجيان- 6 05" على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-4 بي" عند الساعة 8:11 صباحا بتوقيت بكين اليوم الجمعة، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، وستستخدم في استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا الجديدة.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة الـ400 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

المصدر: شينخوا

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