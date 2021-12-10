المنافذ: إعادة إصدار إرساليات 17 شاحنة في طريبيل

2021/12/10 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إعادة إصدار إرساليات 17 شاحنة في منفذ طريبيل الحدودي.وذكر بيان للهيئة، أن “هيئة المنافذ الحدودية تستمر بالتدقيق والمتابعة الميدانية لكافة البضائع حيث تمت إعادة إرسالية (17) شاحنة إلى الجانب الأردني محملة بمادة (الحديد الصناعي) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك بسبب فشلها في فحص الجهاز المركزي للتقييس […]

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