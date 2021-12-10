عدسة ’ناس’ تُجري جولة الجمعة في شارع المتنبي

2021/12/10 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرت كاميرا "ناس" جولة في شارع المتنبي، حيث يشهد الشارع فعاليات ثقافية منوعة وتوافد القراء من كافة المدن.

قناة "ناس" على تلكرام..



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