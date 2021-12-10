جنوب إفريقيا: تراجع الوفيات بسبب أوميكرون

2021/12/10 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا ميشيل غرومي، إنه ليست هناك صلة بين حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا والحالات التي يتم إدخالها المستشفى خلال الموجة الحالية من العدوى في البلاد.

وأشارت غرومي في مؤتمر صحفي عقدته عبر الإنترنت اليوم الجمعة إلى تراجع طفيف في الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جرومي قولها إن الموجة الحالية تختلف عن الموجات السابقة التي كانت تشهد ارتفاعاً متزامناً في الإصابات والحالات التي يتم إدخالها المستشفى.

وأشارت غرومي إلى أن الموجة الحالية من العدوى تسجل انخفاضاً في الحالات التي يتم إدخالها المستشفى.

وأوضحت المسؤولة بالمعهد الوطني للأمراض المعدية أن معدلات الإصابة بالمتحور الجديد تسجل ارتفاعاً لدى الفئات العمرية ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

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