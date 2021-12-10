ممثل دور بلال في فيلم الرسالة يبكي عندما شاهد مشهد التعذيب

2021/12/10 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهمرت دموع الممثل الليبي علي أحمد

سالم، الذي أدى دور الصحابي "بلال بن

رباح" في فيلم الرسالة الشهير للمخرج

الراحل مصطفى العقاد، أمام مشهد "تعذيب"

بلال.

وفي مقابلة مع تلفزيون "الشروق"، عرضت

القناة في

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