الأكبر بعد 2014.. البيشمركة تدفع بتعزيزات إلى المناطق المتآخمة مع ديالى

2021/12/10 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، ان قوات البيشمركة دفعت بتعزيزات كبيرة الى مناطق متاخمة للحدود مع ديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ( بغداد اليوم) ان "قوات البيشمركة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من كردستان باتجاه مناطق زراعية معقدة من الناحية التضاريس متاخمة للحدود مع ديالى ضمن قواطع كالاجو وكفري ومناطق اخرى".

واضاف ان "تلك التعزيزات تعد هي الاكبر من نوعها بعد 2014 بينها قطعات مدرعة".

وأشار إلى أن "عملية أول أمس العسكرية في 5 مناطق متاخمة مع ديالى لم تأتي بنتائج مهمة سواء قتل او اعتقال عناصر ارهابية ما يعني بان الخطر لايزال موجوداً كونها تتعامل مع خلايا نائمة تسعى لاستغلال اي فرصة للهجوم ".

واشار الى ان" الهجمات الاخيرة على البيشمركة دفعت الى مستوى تعاون أكبر مع القوات الاتحادية خاصة فيما يتعلق بالبعد الاستخباري وتبادل قوائم المطلوبين بتهم الارهاب من اجل تعقبهم واعتقالهم".

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