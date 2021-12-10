وزير النفط يتفقد معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي في البصرة

2021/12/10 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تفقد وزير النفط احسان عبد الجبار اليوم الجمعة معمل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي BNGL في شركة غاز البصرة بموقع الرميلة الشمالية للاطلاع على اخر تطورات العمل فيه.وناقش الوزير مع الفريق الفني في الشركة اخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع ونسب الانجاز لوحدات معالجة الغاز في المعمل .وقال وزير النفط : ان مشاريع استثمار الغاز اصبحت ضرورة ملحة في العراق لتسهم بشكل مباشر بتعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكروبوية للبلاد، مشيرا الى حاجة العراق الى طاقة انظف .واضاف" لاتزال شركة غاز البصرة شركة رائدة بهذا المجال وتعالج الغاز المصاحب الذي كان يحترق وتحويله الى طاقة للحاجة اليها يوما عد يوم./ انتهى

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