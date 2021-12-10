نيكاراغوا تعترف بالصين

2021/12/10 | 12:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نيكاراغوا، قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان واعترفت في الوقت ذاته بالصين "واحدة" تمثلها الحكومة في بكين، ووقع البلدان على بيان مشترك الجمعة، جاء بعد أن قالت نيكاراغوا إن تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية.

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