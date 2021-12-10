2021/12/10 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JXHRpXGwLsQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من ذوي الاحتياجات الخاصة.. يسجن لمدة 4 اشهر بسبب تشابه الاسماء!!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من ذوي الاحتياجات الخاصة.. يسجن لمدة 4 اشهر بسبب تشابه الاسماء!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).