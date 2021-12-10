صالح: واجبنا استكمال النصر عبر دعم الدولة لاستئصال فلول الارهاب

2021/12/10 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية، المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن واجبنا اليوم استكمال النصر عبر دعم الدولة وتمكينها لاستئصال فلول الإرهاب وقال صالح في تغريدة له، انه “في يوم النصر على داعش، نستذكر بطولات قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمرگة، والدور الكبير للمرجعية الدينية بتحشيد قوى الشعب، ودعم الأصدقاء والتحالف الدولي”.وأضاف […]

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