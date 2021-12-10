يوم الحشر - سعود سالم

2021/12/10 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ١-;-٧-;- - يوم الحشر ويقظة السيد نوناستيقظ السيد نون ليجد نفسه فيما يشبه صالة إنتظار ضخمة المقاييس، حيث العشرات والمئات من البشر من كل لون ومن كل الأعمار والأجناس ينتظرون في صمت يشبه صمت الأموات أن يحدث شيء ما.



منهم من يتحرك ويتمشى من مكان لآخر ومنهم من هو جالس أو مستلق على الأرض ومنهم من هو نائم ومنهم من هو جالس على المقاعد العديدة الموزعة بطريقة عشوائية على أرضية الصالة التي يبدو أ ......





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