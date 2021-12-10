الناتو لحماية نساء العراق وربع المجندات الأميركيات تعرضن للاغتصاب! - علاء اللامي

2021/12/10 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي في تصريحات استفزازية ومستهترة بخصوصيات المجتمع العراقي قال قائد بعثة الناتو "في العراق اللواء مايكل لوليسكارد: "اتفقنا مع وزارة الدفاع على بعض الأهداف بعيدة الأمد، وما الذي نريد أن نحققه..



لدينا مثلا بعض الأمور التقنية".



وأضاف، "ولدينا 14 هدفاً طويل الأمد نعمل عليها من حيث التدريب ومن حيث إدارة الموارد البشرية، ومن حيث سلام وأمن المرأة، ومن حيث مكافحة الفساد وغيرها"/ تقرير مع فيديو لموقع ناس ا ......





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