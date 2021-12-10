2021/12/10 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري،اليوم الجمعة،على تجديد العهد بالاستعداد لأي محاولة إرهابية تواجه البلد.وذكر المكتب الإعلامي للشطري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"رئيس جهاز الأمن الوطني هنأ العراقيين بذكرى النصر على الإرهاب حيث نستذكرُ بكل فخر واعتزاز ذكرى النصر الرابعة على عصابات داعش الإرهابية بعد ملحمة وطنية خالصة سطر فيها أبناء بلدنا العزيز أروع صور التضحية والفداء والشجاعة".وأضاف أن"هذه المناسبة التي تزامنت مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية نُجدد العهد بإكمال مسيرة الانتصار عبر الاستعداد التام لمواجهة ايِ تحدياتٍ أو محاولاتٍ إرهابية تواجهُ شعبنا وبلدنا،فتحيةً لكل مقاتل عراقي حمل السلاح دفاعاً عن ارضه".وتابع:"تحية لأرواح الشهداء وعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى الذين حفظوا العراق ارضاً وشعبا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشطري: نجدد العهد بالاستعداد لأي محاولة إرهابية تواجه البلد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشطري: نجدد العهد بالاستعداد لأي محاولة إرهابية تواجه البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).