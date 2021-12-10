الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار

2021/12/10 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية اليوم، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

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وانخفضت العملة التركية إلى مستوى 13.9268 ليرة للدولار، بحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، وسجلت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.

وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام، وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي أمس الخميس إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

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