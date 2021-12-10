المفصولون السياسيون تصدر وجبة جديدة من المحالين إلى التقاعد

2021/12/10 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، وجبة جديدة من المفصولين السياسيين، المحالين إلى التقاعد.

وقالت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (10 كانون الاول 2021)، انها "أصدرت وجبة جديدة من المفصولين السياسيين، المحالين إلى التقاعد، المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المعدل؛ ضمن محافظات (واسط، وبغداد، وذي قار، وكربلاء المقدسة، والديوانية، والنجف الأشرف، ونينوى))؛ لغرض استكمال إجراءات إحالتهم إلى التقاعد".

واضافت انها "أرسلت الأضابير الخاصة بالمشمولين، الذين صدرت لهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق من المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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