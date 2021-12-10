2021/12/10 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وافقت إدارة الغذاء والدواء في أمريكا على قطرة عين قد تغني الملايين من الأمريكيين ممن يعانون من قصر النظر بسبب التقدم في السن عن ارتداء النظارات، وفقاً لما نشرته شبكة "CBSNews".

ومن المحتمل أن تحل Vuity، محل النظارات لنحو 128 مليون أمريكي يعانون من صعوبة في رؤية الصورة المقربة؛ إذ يوفر الدواء رؤية واضحة لمدة 6 إلى 10 ساعات.

توني رايت، وهي واحدة من بين 750 مشاركاً في التجربة السريرية لاختبار القطرة، قالت للشبكة الأمريكية إن "هذه القطرة تغيِّر الحياة"، مضيفة أنها في السابق كانت بحاجة إلى ارتداء النظارات في جميع الأوقات، وتابعت رايت "أنها كانت تعتقد أن هذا الأمر طبيعي خاصة مع التقدم في السن، حيث تزيد الحاجة لارتداء النظارات لترى كل شيء بوضوح".

فيما كشف أحد الأطباء المشرفين في التجربة جورج وارينج أن "قطرة الدواء لديها القدرة الطبيعية للعين على تقليل حجم بؤبؤ العين؛ ما يوسِّع من عمق التركيز على نطاقات مختلفة للنظر بشكل طبيعي".

كما كشفت الشبكة الأمريكية أن تكلفتها شهرياً ستكون في الولايات المتحدة حوالي 80 دولاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفر رؤية واضحة لمدة 10 ساعات.. دواء جديد يغني عن ارتداء النظارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفر رؤية واضحة لمدة 10 ساعات.. دواء جديد يغني عن ارتداء النظارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).