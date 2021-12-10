أحباط تعرض لداعش استهدف قطعات البيشمركة قرب خانقين في ديالى

2021/12/10 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أحبطت قوات البيشمركة تعرضا لداعش استهدف قطعاتها على الحدود بين ديالى وإقليم كردستان.وقال مصدر عسكري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن مجموعة ارهابية حاولت الاقتراب من مقر الفوج الثاني اللواء الثالث للبيشمركة في قرية (كاني ماسي) شمال شرق خانقين بمحاذاة نهر ديالى وتصدت لها قوات البيشمركة وأجبرتها على الفرار .واضاف "ان قوات البيشمركة دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المناطق ذات التضاريس الجغرافية المعقدة ضمن قواطع كلاجو وكفري لتامين المنطقة بشكل كامل ./انتهى

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