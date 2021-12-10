2021/12/10 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتل مدني على يد مسلحين مجهولين شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن مجهولين اطلقوا النار على سائق "ستوتة" في ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة ما ادى الى مقتله في الحال .وأشار إلى أن "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث"./انتهى

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