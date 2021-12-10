بعد مكالمة بايدن وزيلينسكي.. رئيس أوكرانيا محبط وعضويتها في الناتو ليست قبل 2030

2021/12/10 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكرت الحكومة الأوكرانية، الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم الذي قدمته وسط الأخبار التي كانت تفيد بغزو روسي محتمل لها، وفي مكالمة جرت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، كانت هناك علامات إحباط لرئيس أوكرانيا خلال المكالمة التي جرت بينهما.وفي تقرير ماثيو تشانس مراسل CNN المزيد من التفاصيل.

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