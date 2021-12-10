الكاظمي: لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن العراقيين واختطاف كرامتهم

2021/12/10 | 14:06 - المصدر: وكالة ناس

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نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعش الإرهابية، سلاماً للدماء الزكية التي حررت الأرض ووحدت العراقيين وانجزت النصر ، لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم وسنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاع جذوره.

مصطفى الكاظمي

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