الكاظمي في ذكرى النصر: لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا

2021/12/10 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ذكرى النصر العظيم على تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً ان الحكومة لن تتساهل مع من يحاولزعزعة أمن المواطنين.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر “نهنئ أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على عصابات داعشالإرهابية، سلاماً للدماء الزكية التي حررت الأرض ووحدت العراقيين وانجزت النصر”.

وشدد “لن نتساهل مع من يحاول زعزعة أمن مواطنينا واختطاف كرامتهم وسنواصل زخم الانتصار على هذا التنظيم الظلامي واقتلاعجذوره”.

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