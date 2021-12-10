العمليات المشتركة توضح بشأن إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف

2021/12/10 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، بيانا بشأن إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق.

وذكرت العمليات في البيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 كانون الاول 2021)، أن "القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات".

وأضاف البيان: "لقد تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرا على نقل أفراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والإعلان رسميا عن إنهاء المهام القتالية، وأفراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراق"، مشيرا الى أنه "تمت مغادرة معظم هذه القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين تحل محل القوات السابقة، لأجل دعم القوات الأمنية".

واوضح، انه "نؤكد ثانية ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصـرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية".

N.A

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