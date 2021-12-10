مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة الاسبق ابو عمر البغدادي (صورة)

2021/12/10 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة الاسبق ابو عمر البغدادي في محافظة الانبار.

وقال ابو رغيف في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "ظفرٌ استخباري نوعي قامت به الاستخبارات العسكرية، وبعد متابعة دقيقة وملاحقة أستثنائية في صحراء القائم وشمال الرطبة والكيلو 160, تتمكن من قتل "صهيب حامد الزاوي"، نجل زعيم تنظيم القاعدة الاسبق ابو عمر البغدادي، وهو بمعية ما يسمى بوالي الأنبار، ملاحقة مستمرة لفلول وشظايا داعش".

ظفرٌ استخباري نوعيقامت به الاستخبارات العسكرية ، وبعد متابعة دقيقة وملاحقة أستثنائية في صحراء القائم وشمال الرطبة والكيلو 160, تتمكن من قتل صهيب حامد الزاوي،نجل زعيم تنظيم القاعدة الاسبق ابو عمر البغدادي، وهو بمعية مايسمى بوالي الأنبار،ملاحقة مستمرة لفلول وشظايا داعش.



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— فاضل ابو رغيف (@fadhil_abu_ragh) December 10, 2021

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