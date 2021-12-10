بي بي سي تدعو إيران إلى الكف عن مضايقة صحافيي خدمتها باللغة الفارسية

2021/12/10 | 14:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” © اف ب/ارشيف نيكولا عصفوري لندن (أ ف ب) – دعت “بي بي سي” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الجمعة، إيران إلى الكف عن مضايقة وتهديد صحافييها العاملين في خدمتها الإخبارية الفارسية.ولدى الخدمة الفارسية ل”بي بي سي” جمهور عالمي يبلغ أسبوعيا نحو 22 مليون شخص […]

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