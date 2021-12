واشنطن تشكك في نجاح مفاوضات النووي مع ايران في فيينا

2021/12/10 | 14:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Le représentant européen Enrique Mora (c) et le négociateur en chef iranien Ali Bagheri (d) à Vienne durant les négociations visant à relancer l’accord sur le nucléaire iranien, le 9 décembre 2021 © EU DELEGATION IN VIENNA/AFP Handout واشنطن (أ ف ب) – باشرت الولايات المتحدة “تحضيرات” في حال إخفاق السبل الدبلوماسية لتسوية […]

