2021/12/10 | 14:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر تحالف الفتح، اليوم الجمعة، بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة للنصر على عصابات داعش الارهابية، فيما استذكر دور الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس، والشهيد القائد قاسم سليماني.وذكر بيان للفتح، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “في يوم التحرير أدرك العالم أن العراقيين شعب لايقهر وأمة لاتنام على ضيم، وأنهم شعب الصبر والنصر، واتباع […]

ظهرت المقالة استذكر القادة الشهداء..



بيان من تحالف الفتح بالذكرى الرابعة للنصر على عصابات داعش الارهابية أولاً على الايام نيوز.

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