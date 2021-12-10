القضاء البريطاني يلغي قرار رفض تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

2021/12/10 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا، الجمعة، الحكم الصادر برفض تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق الرسمية.

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