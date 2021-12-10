أوروبا تواجه ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالقيود

2021/12/10 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح الحكومات في جميع أنحاء أوروبا بشأن أفضل السبل للتعامل مع الأعداد المتزايدة لإصابات كوفيد 19، وفي فرنسا يشغل مرضى كورونا الآن ما يقرب من 50٪ من أسرّة وحدات العناية المركزة.

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